"Imagine Home edition”, un lungo dj set dalla spiaggia del Nabilah per festeggiare l’1 maggio

Dalla spiaggia del Nabilah una lunga maratona di musica ed energia positiva per diffondere pace, speranza e fiducia nel futuro. Tre professionisti della consolle in un lungo dj set per una grande festa on air e on line. Immagina un domani migliore, un futuro ancora possibile. Di danze, abbracci, risate, incontri in riva al mare guardando il tramonto. Ispirandosi alla celebre Imagine di John Lennon, nasce da Luca Iannuzzi, fondatore e anima del Nabilah di Bacoli, il grande smart party Imagine Home edition per diffondere attraverso la rete un canto di speranza. Venerdì 1 maggio, dall’antica spiaggia romana del Nabilah, una consolle suonerà in diretta. Un lungo dj set, una festa virtuale per abbracciare gli amici del Nabilah e non solo. Un modo per restare connessi, uniti, insieme seppur nella distanza.

"Non una festa, ma un messaggio di speranza che porti lontano la bellezza del mare, l’abbraccio della fresca brezza di maggio, i colori caldi del tramonto, ma soprattutto la fiducia verso il futuro che ci aspetta. Abbiamo tutti bisogno di ritrovarci, di coltivare speranza, unione. Ora più che mai. Non vogliamo essere frivoli, ma leggeri sì che – come scriveva Italo Calvino – non significa essere superficiali, “ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore", spiega così l’iniziativa Luca Iannuzzi.

Dalla tarda mattinata al tramonto, Imagine diffonderà musica ed energia positiva anche grazie ai tanti contributi di personaggi del mondo della cultura ed amici del Nabilah. Si parlerà di amicizia, di amore, di fratellanza, di pace, di ambiente, in una parola, di vita. In consolle tre professionisti indiscussi: dalle 11 alle 12 Joan Ribas suonerà Balearic Sound/IP Sound, dalle 16 alle 17 sarà la volta di Dj Aura con il suo Electro sound ed infine, dalle 17 alle 18, celebreremo il rito del tramonto con Dj Cerchietto e le sue selezioni di vinili vintage e la sua 60s, 70s music. Sarà una maratona di suoni e suggestioni, una festa virtuale e unconventional, nel rispetto di tutte le norme e le misure di contenimento e distanziamento sociale imposte dall’emergenza Covid-19, ma con una mission precisa: diffondere pace, condividere ottimismo, speranza e vita in risposta alla paura che immobilizza, all’angoscia e all’incertezza per il futuro. Le radio che faranno il crossposting della diretta saranno ORadio e le ibizenche It'sAllabout the music ed Ibiza Global Radio. Un grande evento on air e on line, realizzato con il supporto delle agenzie di Pubblicità, Comunicazione e Relazioni pubbliche WSTAFF e DIPUNTO STUDIO, con una serie di amici del Nabilah tra cui Wine&Thecity e NapolidaVivere. Il pubblico durante la diretta potrà contribuire alla campagna di crowdfunding lanciata dal Nabilah attraverso la piattaforma GoFoundMe a favore della Croce Rossa Italiana. Ciascuno potrà contribuire in base alle proprie possibilità e per ogni donazione di 10 Euro il Nabilah riconoscerà un drink in omaggio da consumare al Nabilah alla riapertura.

