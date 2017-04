Ilaria Graziano e Francesco Forni live al Nuovo

Sabato 8 aprile 2017 ore 21:00 ILARIA GRAZIANO & FRANCESCO FORNI live in duo al Teatro Nuovo (via Montecalvario n. 16) per la V e ultima data de "Il Nuovo Suona Giovane", rassegna musicale voluta da Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, in collaborazione con Progetto Sonora.

Opening live set jazz e aperitif ore 20:00. Ingresso Euro 10,00.

Si consiglia di prenotare con una mail a: botteghino@teatronuovonapoli.it

LA FORMAZIONE: Ilaria Graziano (voce, ukulele e stompbox) Francesco Forni (voce, chitarra e stompbox)

Gli appuntamenti musicali de "Il Nuovo Suona Giovane", rassegna sul palco del Teatro Nuovo, organizzata da Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, in collaborazione con Progetto Sonora, si concludono, per questa stagione, con un concerto imperdibile, quello del noto duo formato da Ilaria Graziano e Francesco Forni. Lei, autrice e interprete dotata di una voce straordinaria; lui, chitarrista e compositore di grande talento sulla scena da oltre dieci anni come autore di colonne sonore teatrali e non solo, i due sanciscono la loro unione artistica con l'album d'esordio "From Bedlam to Lenane" (Goodfellas 2012), che mette insieme le rispettive esperienze, creando un disco acclamato dalla stampa come uno dei migliori episodi musicali del 2012. Lavoro recensito dalle principali testate che ne sottolineano la straordinaria comunicatività, definendolo come "tra i più bei cd italiani degli ultimi cinque anni" (Il Venerdì de la Repubblica), il progetto concentra attenzione di pubblico e media sulle straordinarie capacità vocali e timbriche della Graziano, su quello che Blow Up descrive come "un seducente meticciato folk", sull'innegabile feeling musicale che sul palco i due riescono a creare e trasmettere al pubblico. Tant'è che "From Bedlam to Lenane" porta il duo in giro per l'Italia con numerosi concerti, alcuni dei quali di grande risonanza, come le aperture ai live di Max Gazzè di Milano e Roma nel tour del musicista romano. Il cd, molto apprezzato anche dai circuiti radiofonici, vince il premio MarteAwards2012 nella categoria "miglior disco 2012" nel gennaio 2013. Alcuni brani, "La Strada" e "On Y Va", sono scelti per la colonna sonora de "L'arte della felicità" di Alessandro Rak (splendida sorpresa alla Mostra del Cinema di Venezia 2013 e finalista al Cartoon Movie di Lione). "Mad Tom Of Bedlam", altro pezzo, è presente nella commedia sentimentale "Malamore" con Luca Zingaretti, Alessio Boni e Ambra Angiolini. Il 5 dicembre 2013 arriva il II album, "Come2Me" (Goodfellas 2013). Undici brani originali. L'amore, la guerra, la morte, il mondo dei sogni e il viaggio sembrano venire direttamente da un immaginario mutuato da romanzi di pirati, da western, da blues rurali. Musicalmente sono una vecchia chitarra, un banjo, un ukulele, una cassa tonda ma pulsante e l'intreccio delle due voci a dover restituire tutto ciò. "Come2 Me" viene recensito con favore da: il Fatto Quotidiano, L'Internazionale, La Repubblica, Il Mattino, Il Tempo, Rumore, Blow Up, Just Kids, Rockerilla, Audioreview, Raro, L'Espresso.it, Rockit, Mag Music, Relics. Viene inoltre presentato in numerose trasmissioni su Radio 2 ("Caterpillar"), Radio 3 ("Fahrenheit"), Rai 5; Ilaria Graziano è più volte ospite del programma "Gazebo" condotto da Diego Bianchi (Zoro) in onda su Rai 3. Segue "Come2Me Tour 2014", che tocca le maggiori città italiane. Memorabile il concerto all'Angelo Mai Occupato di Roma con Roy Paci and The Velvet Brass, con una sezione di fiati insolita, ideata appositamente dal trombettista siciliano per creare ambientazioni visionarie e quasi crepuscolari, che accompagnino e si sposino con la musica del duo. Per Ilaria e Francesco anche diverse aperture per il tour dei Calibro35, il live a Villa Ada prima del concerto di Timber Timbre e la prestigiosa partecipazione allo Sponz Fest di Calitri diretto da Vinicio Capossela. Continua inoltre il sodalizio con il cinema anche per "Come2me": il brano "Is this the time" è contenuto nella colonna sonora di "Un fidanzato per mia moglie" di Davide Marengo con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Geppi Cucciari. "Red & Blues", invece, è inserito nel film d'esordio di Diego "Zoro" Bianchi, "Arance e Martello", uscito a settembre 2014. Mentre l'attività performativa prosegue indefessa in tutt'Europa, con vari riconoscimenti di pubblico e stampa, anche internazionale, e collaborazioni con artisti di pregio, nel 2015 l'uscita italiana per Agualoca Records (distr. Audioglobe) di "From Bedlam to Lenane" con pezzi inediti, alcuni dei quali contenuti solo nelle versioni per l'estero di entrambi i dischi. Segue un tour in Francia, UK, Germania, Giappone, Spagna e Portogallo. Nel 2016 varie le esibizioni del duo, tra cui a Roma all'Auditorium Parco della Musica, nonché varie date estive in rinomante kermesse in Francia, e ad agosto 2016 la partecipazione al Budapest Szigest, uno tra i festival più noti a livello mondiale per varietà di ospiti e artisti. A seguire il tour teatrale dello spettacolo "Angelicamente Anarchici", di e con Michele Riondino, che vede il duo impegnato in performance in ben 45 date nelle principali città italiane. Attualmente è in preparazione il III album, di cui Graziano e Forni regaleranno al pubblico del Nuovo qualche anticipazione in esclusiva nella loro performance di aprile. Sul palco non mancherà nessuna delle caratteristiche del loro sound e dei loro appassionanti live. La matrice cantautorale, stemperata da leggerezze pop appena accennate, ascendenze alt folk, accattivanti venature blues, atmosfere a volte più delicate altre volte più sostenute e grintose, che si mescolano felicemente a sonorità parigine, in bilico tra jazz manouche e swing, arditezze acustiche, grande verve interprativa, sicuro interplay performativo ed eleganza melodica. Il tutto a valorizzare la timbrica piena della Graziano e il versatile ed evidente talento di Forni, trascorrendo con facilità da un tono all'altro e da una suggestione all'altra, senza mai dimenticare la lezione del cantautorato nostrano, per giunta cantando in lingue diverse, secondo un voluto mood di 'musiche dal mondo'. Ad aprire la serata saranno Greta Zuccoli (voce); Luca Privitera (chitarra); Pietro Scalera (basso).

Info e prenotazioni Teatro Nuovo, via Montecalvario n. 16, Napoli. Phone: 081/4976267 e-mail: botteghino@teatronuovonapoli.it; sito web: www.teatronuovonapoli.it