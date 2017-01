Il Volo all'Arena Flegrea con "“Notte Magica - Tributo ai tre Tenori"

Continua il successo di disco e tour, che vedrà il Volo a Napoli il 10 GIUGNO a grande richiesta all’ARENA FLEGREA. “Notte Magica”, conferma il grande successo del progetto dedicato ai tre tenori, con questa nuova data 10 Giugno a Napoli.

I biglietti per la nuova data sono disponibili da venerdi 23 Dicembre alle ore 11:00 su www.etes.it, ww.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Lo scorso Novembre è stato infatti certificato disco d’oro “Notte Magica - A tribute To the Three Tenors”, il nuovo album de IL VOLO, in versione CD e nella deluxe edition 2CD + DVD, con la partecipazione straordinaria di PLACIDO DOMINGO. Questo album rappresenta un altro importantissimo traguardo nel percorso artistico dei tre giovani artisti. Il recente successo della loro partecipazione al celebre programma “AMERICA’S Got Talent”, palco solitamente riservato ad artisti pop, l’interminabile standing ovation, i calorosi complimenti di Simon Cowell e il record di share del programma, hanno dimostrato che il loro repertorio non è musica per pochi ma un repertorio per tutti. La loro linea musicale è il Belcanto, frutto del loro virtuosismo vocale. Un dono naturale che insieme ad una innata espressione interpretativa permette ai tre giovani artisti di cantare i successi popolari di tutto il mondo entusiasmando ed emozionando le platee di tutte le età ovunque.

Era il 7 luglio 1990 quando, in uno dei templi più suggestivi dell’Opera, il Teatro delle Terme di Caracalla a Roma, Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti cantarono insieme realizzando uno dei più grandi eventi musicali del secolo: “I TRE TENORI”.

A 26 anni da quel concerto entrato nella storia, Il VOLO, reduce dai successi di una lunga tournée internazionale, lo scorso 1 luglio ha voluto ricordare le emozioni di quella notte magica con un evento unico e irripetibile nell’affascinante cornice di Piazza Santa Croce a Firenze. Un tributo speciale ai tre incomparabili tenori che ha permesso di avvicinare quel mondo musicale anche a un pubblico più giovane.

Nei due CD live e nel DVD del concerto registrato a Firenze, infatti, Il Volo ha dimostrato tutto questo interpretando quel repertorio, eredità dei tre più grandi fenomeni della lirica. Oltre a dirigere la grande orchestra del Teatro Massimo di Palermo in ben 8 brani durante la serata, il Maestro Plàcido Domingo duetta con Il Volo in “Non Ti Scordar Di Me”. Il M° Marcello Rota si alterna al M° Domingo nella Direzione dell’orchestra.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, si esibiscono in un programma dove le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si alternano armoniosamente a brani tratti da famosi musical e alle più celebri arie d’opera.

Al suo debutto, questo progetto annuncia una serie di concerti nelle principali città in Italia anticipata da una nuova e lunghissima tournee mondiale che avrà inizio il 4 marzo 2017 dal Radio City Music Hall di New York.