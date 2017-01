Il versipelle: performance di poesia e teatro

"Nell'intelaiatura di un gioco di immagini presentiamo un'alternanza di interpretazioni che si completano a vicenda sul segno lasciato dalle parole che non sono più un semplice mezzo di comunicazione, ma diventano uno strumento di esplorazione dell'animo..." ARMANDO SAVERIANO Epochè è lieta di ospitare il gruppo Versipelle, ideato e coordinato da Armando Saveriano per una performance teatrale e poetica. Appuntamento unico, non mancate!