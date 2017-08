"Il verde che non ti aspetti": con Legambiente alla scoperta della Foresta di Cuma

Nell'ambito della manifestazione "Malazè", Legambiente Città Flegrea promuove l'evento "Il verde che non ti aspetti"

alla Foresta regionale di Cuma. Appuntamento il 2 settembre Ore 14,30

Pirati ed elfi vi condurranno per mano nella foresta di Cuma. Vi sarà una piccola spiegazione naturalistica dell'area e sul mito nel mondo antico per gli adulti e i bambini. Seguiranno poi una serie di giochi per i bambini atti a sviluppare la creatività, incoraggiando una competizione amichevole per far riscoprire ai più piccoli il piacere di giochi all’aperto con conclusione di una caccia al tesoro. Invece gli adulti saranno impegnati in un gioco sensoriale.

In caso di pioggia, invece, la Sibilla guiderà i bambini aiutati dagli adulti in un laboratorio di riciclo volto alla creazione di bambole, burattini, maschere teatrali e animaletti vari. Il laboratorio si terrà al coperto nel centro visite della foresta Regionale di Cuma.

Contributo associativo: 5 € ad adulto e 3 € a bambino.