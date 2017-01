IlTombolone: a Piazza Dante e in diretta Facebook l'evento con Frank Matano

Giovedì 5 gennaio il Tombolone sbarca a Napoli dove, a partire dalle 20:30 Frank Matano, presenterà da Piazza Dante la prima Tombola digitale trasmessa via Facebook Live.

La fortuna infatti non bacerà solo il capoluogo campano: per la prima volta i giocatori di tutte le regioni italiane potranno tentare di aggiudicarsi uno degli oltre mille premi in palio, seguendo l'evento anche in diretta su Facebook Live dalle pagine ufficiali M&M's® e TWIX®, e sul sito dedicato (www.iltombolone.it).

Ogni utente che dal 15 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017 si registrerà al sito avrà diritto a una cartella per partecipare al tradizionale gioco natalizio. Per ottenere più cartelle, fino a un massimo di quattro, basterà caricare sul sito una foto scattata con un prodotto Mars (a scelta tra M&M's®, TWIX, MARS®, BOUNTY® e SNICKERS®, o con la speciale Calza M&M's® oppure inserendo il codice presente sui flyer distribuiti nei punti vendita selezionati. In aggiunta, sarà possibile ricevere una cartella direttamente da Red & Yellow, i famosi Characters M&M's® che il 3, 4 e 5 gennaio saranno in Piazza Dante a Napoli con una serie di attività dedicate al lancio de #IlTombolone.

Durante l'estrazione dei numeri annunciati la sera del 5 gennaio dal talent campano, i giocatori presenti in piazza o collegati in streaming con le loro cartelle, potranno aggiudicarsi iPhone 7 con cover M&M's®, forniture di prodotto M&M's® e TWIX® e simpatici gadget M&M's®.

I primi due partecipanti che annunceranno la tombola potranno preparare le valige e godersi un viaggio a New York per due persone, inclusa una visita allo store M&M's® World in Times Square. www.iltombolone.it ; #iltombolone