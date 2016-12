IlTombolone a Napoli: si può vincere un viaggio a New York

Il 5 gennaio 2017 alle 20,30 da Piazza Dante a Napoli, Frank Matano presenterà l’evento #IlTombolone trasmesso via Facebook Live dedicato al gioco della tombola organizzato da Mars Italia.

Come partecipare? Ogni utente che dal 15 dicembre al 5 gennaio si registrerà al sito iltombolone.it avrà diritto a una cartella per partecipare al tradizionale gioco natalizio e all’estrazione dei premi in palio,mentre per ottenere più cartelle basterà caricare sul sito una foto scattata con un prodotto Mars o con la speciale Calza M&M’s.

I più fortunati vinceranno un viaggio a New York per due persone.