"Il Teatro Cerca Casa": tra i protagonisti Maresa Galli e Luca Signorini, primo Violoncello del San Carlo

Settimana ricca di appuntamenti, al Teatro cerca Casa, la rassegna di teatro in appartamento diretta da Manlio Santanelli. Si comincia venerdì 24 febbraio, ore 20.30, sul palcoscenico domestico di Bagnoli con il duo composto da Maresa Galli (voce) e Luca Signorini, primo Violoncello del Teatro San Carlo di Napoli, che si esibiranno in Sketches of swing. Sempre venerdì 24 febbraio (20.30), a Partici, nello storico salotto di casa Bonadies va in scena, Maria D'Avalos - Canti d'amore e morte, scritto e diretto da Michele Danubio e interpretrato da Laura Borrelli e dallo stesso Danubio. Mentre sabato 25 (ore 20.00), a Roccarainola, sarà protagonista la musica brasiliana con Dois mundos e uma só musica di Robertinho Bastos (voce e percussione), Arlen Azevedo (chitarra) e Enzo Anastasio (sassofono).

Il duo Galli - Signorini eseguirà per il pubblico del Teatro cerca Casa celeberrimi standard di jazz, da Tenderly (W.Gross/J.Lawrence) a All of me (G.Marks/S.Simons) ‒ brano che dà il titolo all’album omonimo di recente pubblicazione ‒, da How Insensitive (N.Gimbel/V.de Moraes/A.C.Jobim) a The Man I love (G.Gershwin/I.Gershwin), da My Funny Valentine (R.Rodgers/L.Hart) ad Autumn leaves (J.Kosma/J.Mercer) passando per Snow (B.Persico/M.T.Galli) e altre composizioni originali, che scandiscono il viaggio in musica del Maresa Galli Duo attraverso le melodie più suggestive e note dei maestri americani e brasiliani, tra swing e bossa nova, così come riarrangiate dalla voce fluida di Maresa Galli e dal violoncello, dalle sonorità speciali, di Luca Signorini.

Lo spettacolo Maria d’Avalos di Michele Danubio mette in scena uno dei fatti di cronaca più efferati della storia di Napoli. È il 1586, si celebra il matrimonio tra Carlo Gesualdo da Venosa, musicista e scrittore, e sua cugina Maria D’Avalos, un matrimonio senza amore, utile solo a evitare che il patrimonio familiare possa ritornare nelle casse del Papato. Durante una festa a corte, Maria si innamora del Duca d’Andria e Conte di Ruvo, l’avvenente Fabrizio Carafa con il quale intreccia una relazione neanche tanto segreta. A causa della sfrontatezza di questo amore Gesualdo uccide i due amanti nel talamo e ne getta i corpi per strada al pubblico ludibrio. Da quel momento e nei secoli successivi la pena per la sventurata sorte dei due amanti non si è mai spenta tanto che si testimonia la presenza del fantasma della nobildonna vagare per le vie della città. Angelo o demone? Un quadro farà da specchio a questa domanda che sembra non avere risposta, e sarà proprio il fantasma di Maria a raccontarci come sono andate le cose, su di un palcoscenico vulcano, quasi a celebrare un processo storico contro gli attentatori di una terra e non solo di una donna, dando voce a un dolore lungo secoli, evocando la pace sul male, sui silenzi, sulle omertà punite dalla miseria. Perché a Napoli si è costretti a credere più ai fantasmi che alla Storia.

Sabato 25 si ritorna alla musica con Dois mundos e uma só musica. Lo spettacolo musicale realizza il connubio culturale di due mondi musicali, così distanti e tanto vicini allo stesso tempo; è il tentativo di portare al pubblico italiano un po’ della tradizione brasiliana unita alla più che ventennale esperienza di lavoro, in questo territorio, dei tre musicisti che ne sono protagonisti ‒ Robertinho Bastos, voce e percussione; Arlen Azevedo, chitarra ed Enzo Anastasio, sassofonista ‒, costantemente in contatto con le proprie radici musicali.

Il repertorio, molto vasto, spazia dalla bossa nova di A.C. Jobim alle canzoni d’autore di alcuni dei più noti compositori brasiliani come Djavan, Vinicius de Moraes e Ivan Lins fino alle nuove generazioni, toccando tutti gli stili della tradizione brasiliana: Samba, Olodum, Xote, Forrò, Bossa Nova, Samba Funk.

Per assistere agli spettacoli della rassegna organizzata da Livia Coletta e Ileana Bonadies, è necessaria la prenotazione chiamando al 3343347090 - 081 5782460, oppure attraverso il sito www.ilteatrocercacasa.it. A chi prenota verrà fornito l’indirizzo del luogo che ospita lo spettacolo.