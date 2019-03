“IL SUONO”

STAGE DI DANZATERAPIA METODO FUX presso la Tana ASD Percorsi Armonici

Sabato 16 marzo ore 17:30-19:30

Il suono è un mondo da scoprire, da sentire, da danzare.

È un’esperienza creativa ed arricchente adatta a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta alla danza.

Carmelita Partini conduce gruppi di danzaterapia-danza creativa dal 2008.

Collabora come docente presso la scuola di formazione triennale in danzaterapia-danza creativa “Risvegli - Maria Fux” di Milano, dove si è formata dal 2005.

Allieva di María Fux e María José Vexenat, continua la sua formazione seguendo con passione gli stage di aggiornamento.

Per info e prenotazioni: tanainforma@gmail.com

Carmelita: 3338981618