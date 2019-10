Il ritorno di Alessandro Siani al cinema, tra risate e magia

Arturo Meraviglia è l’impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente!!! Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro.

“Il Giorno più bello del mondo” è la nuova avventura cinematografica di Alessandro Siani, nuovamente nei panni di regista, sceneggiatore e protagonista che, dopo il successo di Mister Felicità e del tour nei teatri dell'ultimo anno, si cimenta con una “magic comedy” piena di effetti speciali, emozioni e risate. Affiancato dalla bellissima Stefania Spampinato, già nota al grande pubblico come la smaliziata Dottoressa Carina De Luca di Grey’s Anatomy, Giovanni Esposito (“Si accettano miracoli”) e dai piccoli Sara Ciocca e Leone Riva, Siani porta al cinema tutta la famiglia per ricordarci di non smettere mai di cercare “Il giorno più bello del mondo”.

Prodotto da Bartleby Film, Buonaluna e Vision Distribution, sarà distribuito dalla stessa Vision distribution dal 31 ottobre nelle sale di tutta Italia.