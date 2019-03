Il Mare contro la Terra, Carl Schmitt e la geopolitica della globalizzazione: incontro con Alain de Benoist

In occasione della presentazione del suo lavoro “Il Mare contro la Terra” edito da Diana edizioni, il saggista e filosofo francese Alain de Benoist, sarà a Napoli Venerdì 8 Marzo per parlare di Geopolitica della globalizzazione secondo il pensiero di Carl Schmitt.



Il saggio parte dall’analisi della grande opera politico-filosofica di Schmitt, Terra e Mare, in cui la storia del mondo viene riletta nella prospettiva di una opposizione fondamentale, ossia quella geopolitica e “spirituale” tra nazioni di Terra e nazioni di Mare. Schmitt mostra infatti come Terra e Mare nella loro polarità siano due componenti del segreto motore della conflittualità storica.



De Benoist, nell'incontro, analizzerà le diverse trame del pensiero del grande filosofo tedesco contestualizzandolo nel nostro mondo globalizzato, sempre più incline al disordine e al conflitto politico.



Insieme all'autore, interverranno anche:



- Gianfranco Della Rossa (Direttore Diana edizioni);

- Gianluca Giannini (Docente di Filosofia morale presso Università Federico II di Napoli);

- Giuseppe Giaccio (Saggista, traduttore, responsabile della collana Matrici per i tipi di Diana edizioni).