In scena la commedia "Il compagno di lavoro"

La Lega Nazionale per la difesa del Cane di Sant'Arpino da quasi venti anni ormai, opera sul territorio atellano con il fine di educare, formare, sensibilizzare la cittadinanza, battendosi senza sosta per aiutare gli animali in difficoltà, abbandonati, maltrattati e non rispettati, ricercando sempre nuovi strumenti utili, che promuovono stili di vita corretti soprattutto in relazione ad una società etica e attenta, che sia migliorativa per le condizioni e per la qualità di vita degli animali e degli umani. Su questi principi nasce il progetto "Cittadini come noi" che, dopo il grande successo nelle scuole del comprensorio atellano, si concluderà il 5 Gennaio alle ore 21:00 con la messa in scena al Teatro Lendi della commedia "IL COMPAGNO DI LAVORO".

"Tra mille difficoltà abbiamo deciso di veicolare il difficile tema dell'abbandono e della relazione uomo animale tramite il teatro, portando prima nelle scuole e poi a teatro una commovente e divertente commedia sui cani, scritta appositamente per la Lega Nazionale per la Difesa del Cane - così la presidente Nicla Barbato -presenta l'opera fortemente voluta insieme all'attore e regista Gianpietro Ianneo e patrocinata dal comune di Sant'Arpino con l'obiettivo di sensibilizzare tra colpi di scena e risate le persone al rispetto e alla cura degli animali.