A Sorrento il Bellavista "Tarantella nel castello Putipù" tour

Domenica 17 Settembre 2017 ore 21.30

Summertime 2° edizione

Fondazione Sorrento Villa Fiorentino - Corso Italia, Sorrento

Il Bellavista "Tarantella nel castello putipù" tour

Eccovi alla corte di Bellavista, La sua musica? Una funambolica commistione tra i generi più disparati che strizza l’occhio al teatro canzone. Il 13 maggio 2016 abbiamo dato il benvenuto al suo primo disco da solista, “Tarantella nel Castello Putipù”, in cui da libero sfogo alla sua versatilità come musicista e si prende beffa di quel circo variopinto che è la società attuale. Chitarre, moog, tammorre, percussioni, fisarmoniche, mellotron e bassi ricreano un sound ricco su cui imbastire una spavalda ironia.



On stage:

Enzo Fiorentino (BELLAVISTA) - voce, chitarra acustica

Flavio Gaudino - chitarra elettrica, chitarra classica, cori

Valentina D’Amore - basso

Leo Ingegno - batteria

Alberto Pesce - piano e Synth



Per info: 0818782284 - info live 3282005169