Il Barocco Francese del '700: il violino di Antonin Stahly e Martin Davids

Il Barocco Francese del' 700 Antonin Stahly e Martin Davids, in seguito all'uscita il 26 gennaio 2017 a Parigi, del loro disco di duetti per violino de L'Abbé le fils - SUONERANNO A NAPOLI l' integrale delle Deux Suites d'Airs d'Opéra che il grande violinista francese del '700, L'Abbé le Fils, aveva trascritto per due violini.

Le più belle arie d'opera lirica di Jean Philippe Rameau e due meravigliose ciaccone di Antoine Forqueray. L'interpretazione gioiosa ed elegante di questi violinisti barocchi vi farà danzare Gavotte, Pantomime Niaise ed altre Air Gracieux.