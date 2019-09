Live Music & Jam Session: Igor Di Martino Trio Ft. Luigi Di Nunzio

Martedì 17 Settembre 2019

Igor Di Martino Trio feat Luigi Di Nunzio

Ore 21:00-01:00

Sala Santa Cecilia Napoli

Via Montecalvario, 34



ore 21:00 - 22:30

Luigi Di Nunzio- Sax

Igor Di Martino - Chitarra

Aldo Capasso - Contrabbasso

Marco Fazzari - Batteria



Santa Cecilia’s Jazz Club, circolo ARCI e salotto artistico culturale della città di Napoli apre la stagione concertistica 2019-2020 con il concerto a cura della nota organizzazione Jazz Lab. La formazione composta da Igor Di Martino alla chitarra, Aldo Capasso al contrabbasso e Marco Fazzari alla batteria sarà impreziosita dalla partecipazione e dal sostegno dello straordinario musicista Luigi Di Nunzio al sassofono.

La band proporrà un repertorio composto da brani originali del virtuoso chitarrista napoletano Igor Di Martino e standard jazz della tradizione afro-americana. La serata inaugura la rassegna di progetti culturali e musicali nazionali ed internazionali abbinati alla Jam Session organizzati il martedì nella Sala Santa Cecilia e curati da Jazz Lab in collaborazione con l’Associazione Santa Cecilia di Napoli.

A conclusione del concerto prenderà inizio la consueta jam-session aperta a chiunque desideri partecipare.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia.



Prima consumazione 10€ al tavolo.



Free Entry in piedi presso Area Bar interna ed esterna alla Sala.



dalle ore 23.00 Free Entry musicisti Jam Session.



Consumazione obbligatoria. E' possibile prenotare la cena in convenzione.



Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.



La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metro linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare di Piazzetta Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala.

