Il tour iFood inStore fa tappa a Napoli: show-cooking alla Scavolini

Con febbraio si è subito catapultati nel dolcissimo mondo di Carnevale.

Sabato 11 febbraio, Scavolini e iFood hanno in programma uno show-cooking presso lo Scavolini Store Napoli Centro, durante il quale le food blogger Elisa Russo e Valentina Cappiello delizieranno gli ospiti con due dolci tipici del periodo di Carnevale, con un occhio di riguardo alle tradizioni campane. Dalle ore 18.00 alle 19.30 il pubblico verrà coinvolto nella preparazione delle due ricette e le due blogger partenopee daranno consigli su come presentare al meglio i dolci tipici della tradizione carnevalesca.

L'ingresso è libero e gratuito.

Location dell'evento è lo Scavolini Store Napoli Centro che si trova in Via Amerigo Vespucci, 19 e copre una superficie di 155 metri quadri; al suo interno si possono scoprire le collezioni per l'arredo cucina e living tra cui Motus, Liberamente, Diesel Social Kitchen e per l'arredo bagno come Aquo e Rivo. Il sig. Esposito - titolare del punto vendita - e tutto il suo staff saprà guidarti nella scelta della soluzione più adatta alle tue esigenze e alla tua casa. Abbandonate la dieta e preparatevi a gustare anche con gli occhi i due dolci creati dalle iFoodies Valentina ed Elisa. La prima ricetta prevede la preparazione delle chiacchiere, dolci sfoglie fritte realizzate con la farina manitoba che le rende sottili e croccanti, un ottimo dolce per chi ricerca un fritto leggero e friabile. Dopodiché si passerà alla ricetta del sanguinaccio dolce, densa crema pasticcera a base di cioccolato fondente, intingolo per le chiacchiere, riconosciuto come prodotto tradizionale della regione Campania. Elisa e Valentina spiegheranno tutte le caratteristiche tecniche e piccoli trucchi per ottenere un ottimo prodotto fatto in casa con un effetto da pasticceria gourmet.

La Campania è rinomata per la sua tradizione culinaria e le blogger Elisa Russo e Valentina Cappiello sono le cuoche amatoriali che rappresentano questa grande cultura sul web grazie alla rete di iFood. Elisa Russo è una mamma con la passione per l'arte in tutte le sue forme; la cucina si trasforma in amore ai fornelli e le sue ricette sono racchiuse nel blog La Mamma Cuocò, nome che nasce grazie alla piccola di casa che un giorno disse "La mamma cuocò tante cose buone".

L'altra blogger protagonista dello show-cooking è Valentina Cappiello, cake designer e produttrice seriale di torte. Il buono e il bello sono la base delle sue ricette proposte sul blog La Ricetta Che Vale. Valentina è inoltre co-autrice del libro "Le Fluffose", pubblicato nel 2016 nella collana iFood. L'evento è parte del progetto Scavolini "iFood inStore", un blog tour in 100 tappe, organizzato in collaborazione con iFood, che coinvolgerà gli Scavolini Store d'Italia che, per l'occasione, offriranno ai cittadini un'esperienza gourmet, tra buon cibo e design, tutta da gustare.