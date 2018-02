Icone di Napoli: passeggiata attraverso le immagini più rappresentative della città

E’ una passeggiata attraverso le immagini più rappresentative di Napoli.

E’ vivere le contraddizioni e gli opposti di Napoli; La vista splendente, il vicolo buio, l’armonico, il disarmonico, l’antico, il moderno...

E’ un passaggio nei diversi strati della città: da sotto a sopra e da sopra a sotto.

E’ un racconto moderno attraverso il tempo.

E’ una scoperta degli interventi artistici e urbani nella città di Napoli.

E’ la ricerca della propria icona di Napoli.



ITINERARIO

Si parte da Piazza del Gesù ai piedi dell’obelisco e continueremo alla scoperta dei colori di uno dei mercati più vivi della città, la Pignasecca. La passeggiata attraverserà la città resa famosa dai visitatori che l’hanno rappresentata nei secoli, dipingendo i suoi panorami mozzafiato, attratti dalla bellezza del suo golfo. Si approderà alla città panoramica, che si sviluppa al di fuori delle mura del 16° secolo.

Ci si spingerà nei Quartieri Spagnoli, respirandone la vita dai forti contrasti, fino a raggiungere la stazione metro Toledo, il punto più basso della città.



Attrazioni: Vista Panoramica, Mercato, Quartieri Spagnoli, Metro dell’arte, Icone di Napoli

Aree esplorate: Quartieri Spagnoli, Metro dell’Arte, Napoli Panoramica

Difficoltà: nessuna, adatta a chiunque sia in buone condizioni fisiche

Abbigliamento: scarpe comode, abbigliamento adatto ad escursione all’aria aperta

Durata: 2,5 ore

Distanza coperta: 2,5 km

Incontro: 9.30 Piazza del Gesù (ai piedi dell’obelisco)

Partenza: ore 10.00

Arrivo: 12.30 interno Stazione Toledo



Info e Prenotazioni:

francesca@livelocalnapoli.it

+39 333 4279479

Evento Promozionale col contributo di 15,00 euro a persona. Il contributo include il prezzo del biglietto per lo spostamento in funicolare.