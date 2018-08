Ultima tappa di iBand a Casoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

In prima visione assoluta a dicembre 2018, andrà in onda su La5 Mediaset iBand, il nuovo programma prodotto dalla Sunshine Production. Sarà il primo talent show rivolto alle band, ai gruppi di voci, ai cori e ai cori gospel. Un contest questo, per scoprire nuovi talenti musicali, ideato per i giovani e dare loro l'opportunità di esibirsi live, proponendo così la propria musica alla presenza di volti noti e nomi prestigiosi del panorama televisivo.

L'ultima tappa di casting/master, è prevista per oggi, giovedi 9 agosto, presso l'Associazione Royal Music di Casoria, a partire dalle ore 16. La direzione artistica di iBand è curata dal maestro Vincenzo Sorrentino, e la gestione e sponsorizzazione su scala nazionale è affidata ad Emma Malinconico dello Studio Kreativ Srl. Partner ufficiale del talent sarà Msc Crociere.

Coloro che risulteranno idonei alla fase televisiva, parteciperanno alla registrazione del programma che si terrà dal 26 al 31 agosto presso il teatro 1 di Cinecittà World di Roma, con le telecamere Mediaset e con una giuria di qualità composta da: Silvia Salemi, Mario Limongelli, Sal Da Vinci e Marco Carta. Presenta l'attrice e conduttrice Giorgia Wurth. Per ogni informazione visitare il sito ufficiale: http://www.ibandtv.it/