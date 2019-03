iBand, casting per il talent show Mediaset al Vulcano Buono

Un talent show riservato alle band, ai gruppi di vocali, ai cori e ai cori gospel. Fanno tappa al Vulcano Buono i casting ufficiali per partecipare alla seconda edizione di iBand, programma in onda sul canale Mediaset La5 nel prossimo autunno 2019, prodotto da Vincenzo Russolillo.



Il prossimo appuntamento è per sabato 9 marzo alle ore 15 in piazza Capri nella struttura disegnata da Renzo Piano in provincia di Nola. A giudicare i talenti ci saranno i maestri Vincenzo Sorrentino, Dario Cantelmo e Carlo Morelli. Le audizioni proseguiranno il 15, il 22 e il 29 marzo, mentre la finale è in programma per il 13 aprile.



Per potere accedere alle selezioni è necessario inviare un provino audio o video a produzione.iband@gmail.com, o compilare il form al sito www.ibandtv.it. Sono ammessi anche artisti singoli purché, dopo aver passato il casting, sottopongano alla commissione un video di una propria performance con la band (in studio o live). Tutti i gruppi dovranno essere composti da almeno 3 elementi.