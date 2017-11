I Vispi Express: giochi, gare e premi all'insegna della magia di Harry Potter

Vi manca la magia del fantastico mondo di Harry Potter? Bene, l'associazione culturale I Tiri Vispi la riporta in vita per voi.

Giochi, convegni, gare, premi, tutto in una sola volta, tutto all'insegna della magia, per una giornata in cui conoscere nuovi amici con i quali condividere la vostra grande passione.

Si comincerà con lo Smistamento che vi permetterà di sapere a quale Casata appartenete, proseguendo poi con un'avventurosa Caccia al Tesoro.

L'appuntamento è a Porta Piccola, ingresso del Real Bosco di Capodimonte.

