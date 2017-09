I viaggi di Capitan Matamoros: la commedia dell'arte a Napoli

Dal 13 al 30 settembre 2017 Napoli sarà palcoscenico della Commedia dell’Arte con il Festival internazionale I viaggi di Capitan Matamoros - Storie di migranza, un progetto di Coop En Kai Pan, sotto la direzione artistica del regista, formatore e attore Luca Gatta.



Giunto alla quarta edizione, I viaggi di Capitan Matamoros presenta per il 2017 un programma articolato in tre settimane: sei spettacoli e due meeting, in luoghi storici e monumentali della città di Napoli, tra cui la Basilica dello Spirito Santo, la Chiesa di San Gennaro all’Olmo e la Sala delle Colonne della Basilica dell’Annunziata, in continuità con il lavoro di valorizzazione intrapreso nel 2014.



CALENDARIO DEGLI EVENTI



SPETTACOLI



Mercoledì 13 settembre 2017 h 21.00

UN BABALAÔ MI HA RACCONTATO CHE… di Bottega Buffa Circo Vacanti e I Burattini di L. Gottardi

Complesso di San Gennaro all’Olmo - Via San Gregorio Armeno 35



Venerdì 15 settembre 2017 h. 21.00

JABBERJOYCE di Francesca Della Monica e Maurizio Donadoni

Basilica dello Spirito Santo - Via Toledo 402



Giovedì 21 settembre 2017 h 21.00

NÉ SERVA NÉ PADRONA di Porto Arlecchino Pordenone, di e con Claudia Contin Arlecchino

Basilica dello Spirito Santo - Via Toledo 402



Mercoledì 23 settembre 2017 h 18.30

LA FATTURA DELLA CIPOLLA di Associazione Teatrale Aisthesis e Mù Teatro

Complesso di San Gennaro all’Olmo - Via San Gregorio Armeno 35



Giovedì 28 e Venerdì 29 settembre 2017 h 21.00

DENTRO LA TEMPESTA di Associazione Teatrale Aisthesis

Sala delle Colonne della Basilica della SS. Annunziata Maggiore - Via Annunziata 24



Sabato 30 settembre 2017 h 20.00

EL ROMANCERO DE LAZARILLO di Associazione Teatrale Aisthesis

Città della Scienza - Via Coroglio 57



INCONTRI

Venerdì 15 settembre 2017 h 11.30 - Conservatorio di San Pietro a Majella

LA MASCHERA NELLA CONTEMPORANEITÀ

“Architetture e Spazi dell’azione vocale”, lezione magistrale di Francesca Della Monica. Coordina la Prof.ssa Daniela Tortora, docente di Storia ed Estetica della Musica e Premio alla carriera a Francesca della Monica con il Capitan Matamoros.



Mercoledì 20 settembre 2017 h 10.30 - Basilica dello Spirito Santo

LA DONNA NELLA COOPERAZIONE, DAL 1500 A OGGI Tavola Rotonda in collaborazione con il settore Pari Opportunità di Lega Coop e Coop Fond, per analizzare l’emancipazione femminile nei settori del teatro e dell’impresa sociale.





CONTATTI E PRENOTAZIONI

biglietti: intero € 12, ridotto (studenti e over 65) € 10

web: www.iviaggidicapitanmatamoros.com

cell.: 339 623 52 95 (anche whatsapp)

email: info@enkaipan.com



PARTNER

L’edizione 2017 de I viaggi di Capitan Matamoros è stata organizzato dalla Coop En Kai Pan e realizzata grazie al contributo di Coopfond Spa, fondo promozione cooperative aderenti a Legacoop.



Con il patrocinio del Comune di Napoli e della Città Metropolitama di Napoli.