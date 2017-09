"I Racconti di Masha" in scena all'Augusteo

“Masha’s Tales – I Racconti di Masha” sarà il nuovo entusiasmante spettacolo che grazie all’allegria delle musiche, le scenografie digitali e il dinamismo delle coreografie porterà in scena lo spin-off della più amata serie tv per bambini. Ma la vera sorpresa sarà l’ospite d’eccezione: il grande Orso che con il suo prezioso contributo supporterà la piccola Masha!

Lo spettacolo sarà al teatro Augusteo di Napoli il 14 Ottobre, con doppia replica alle ore 15:30 e 18:30.

Tanta attesa per questo nuovo spettacolo in anteprima europea che porterà in scena le storie e le fiabe popolari, rielaborate dalla piccola Masha con la fantasia e l’ingenuità tipica di un bambino.



Prevendite attive presso il botteghino* del Teatro Augusteo di Napoli sito in P.tta duca d'Aosta 263

Tel. 081414243 – 405660



Oppure è possibile acquistare i biglietti online all’indirizzo:

http://www.bigliettoveloce.it/new_spettacolo.aspx?id_show=3785



Prezzi

Poltrona € 20,00

Poltroncina € 15,00



*Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì 10,30-18,30.

Eventuali riduzioni sono disponibili presso il Botteghino del Teatro