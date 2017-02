"I misteri della Cappella Sansevero": incontro al Centro d'Arte Mediterranea

Il quarto incontro delle serate a tema presso il Centro d'Arte Mediterranea di Torre del Greco, venerdì 24 febbraio, alle ore 20.00, sarà dedicato a uno dei luoghi più affascinanti di Napoli, la Cappella Sansevero. Ideata e voluta dal Principe Raimondo di Sangro, questo luogo ospita opere di incredibile bellezza (primo fra tutti il Cristo velato), ma è la simbologia ed il mistero che aleggiano intorno a questa struttura a renderla unica al mondo. Partendo dalle origini, fino a giungere al grandioso progetto settecentesco, l'incontro sarà l'occasione per conoscere e svelare i misteri che riguardano questo luogo, ma non solo. Come sempre, un'attenta analisi critica delle opere fornirà una preziosa chiave di lettura per meglio comprendere l'eccezionalità della Cappella. Non mancheranno, inoltre, aneddoti, curiosità ed approfondimenti che contribuiranno a rendere questo appuntamento assolutamente indimenticabile.