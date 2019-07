Per i quattro venerdì di luglio, Napulitanata ospiterà la rassegna “I’ m’arricordo ‘e te – La Canzone Napoletana raccontata dagli eredi”, quattro concerti tematici dedicati alla Canzone Napoletana, con la partecipazione di alcuni eredi di personaggi, autori, interpreti del repertorio musicale napoletano.



- Venerdì 12 luglio sarà la volta dei familiari di E.A.Mario;



- Venerdì 19 luglio Napulitanata ospiterà Eva Sansanelli, nipote di Sergio Bruni;



- Venerdì 26 luglio ultimo appuntamento con i familiari di Vincenzo De Crescenzo.



Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21 e si apriranno con una breve chiacchierata con gli ospiti in sala, dopodiché spazio alla musica, con i concerti a cura del collettivo musicale di Napulitanata (con Manuela Renno, Alessandro Colmaier, Pasquale Pirolli, Giuseppe Arena, Antonio Sacco, Fabio Esposito, Marcello Smigliante Gentile, Pasquale Cirillo, Mimmo Matania).





Dove: SALA DA CONCERTO Napulitanata, Piazza Museo 10,11 (porticato Galleria Principe)

Garage convenzionato: Garage Cavour, Piazza Cavour, 34



L'EVENTO SI SVOLGE ALL'INTERNO DELLO SPAZIO NAPULITANATA (non in piazza, non all'aperto).



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI



Info e prenotazioni: www.napulitanata.com / 348 998 3871 / info@napulitanata.com





“Musealizzare la Canzone Napoletana non vuol dire solo conservare dei cimeli in un luogo – queste le parole di Mimmo Matania e Pasquale Cirillo, fondatori di Napulitanata - ma anche trasferire la ricchezza di questo enorme Patrimonio Immateriale attraverso la testimonianza di chi l’ha vissuto in prima persona attraverso i propri cari”.