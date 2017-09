Presentazione di "I fantasmi sono innocenti" di Maria Gargotta

Il romanzo che racconta il "misterioso incontro di un magistrato con il fantasma della Vicaria" sarà presentato a Napoli il 22 settembre 2017 nell'ambito della rassegna Letture in Ordine organizzata dagli psicologi campani.



Il libro di Maria Gargotta, scrittrice e Docente di Materie Letterarie, già cultrice della cattedra di Letteratura Italiana presso l'Università Federico II di Napoli, prende spunto dalla leggenda secondo sui Castel Capuano, all'epoca ancora per poco Palazzo di Giustizia, ospitasse tra le sue mura il fantasma di Giuditta Guastamacchia, impiccata nel 1800 per aver concertato il delitto del marito. Il protagonista del libro, Sante Santeri, magistrato siciliano inviato a Napoli, si incontra e si scontra con il fantasma di Giuditta e con la sua terribile vicenda, rimanendone insieme sconvolto e affascinato.



L'evento di presentazione fa parte nella rassegna "Letture in Ordine", spazio di eventi letterari organizzati dall'Ordine Psicologi Campania pensato non solo per gli psicologi e gli studenti di Psicologia, ma per tutti gli appassionati di lettura.



Inizio previsto per le 18.30: dopo i saluti della Presidente Antonella Bozzaotra, la Vicepresidente Lucia Sarno introduce e modera gli interventi di Francesco D’Episcopo già Docente di Letteratura Italiana, Critica Letteraria e Letteratura Comparata, oltre che Critico Letterario, e Carlo Spagna, Magistrato Presidente della 3° Sezione Penale del Tribunale di Napoli, che discuteranno del libro insieme con l'autrice.