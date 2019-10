Chef stellati e cuochi gourmet a Napoli per l'evento ‘I Cibi raccontano’

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre Villa Doria d’Angri ospiterà l’evento nazionale ‘I Cibi raccontano…’, manifestazione che, dopo il tour italiano, arriva a Napoli per la sua tappa finale. In occasione dell’evento, organizzato da Grandichef.com con l’Università Parthenope, interverranno chef stellati, cuochi gourmet, docenti universitari e gli alunni di 16 istituti alberghieri della Campania per discutere di eccellenze agroalimentari e corretti stili di vita e per confrontarsi sul mondo delle imprese del food & beverage italiano.

Nel corso delle mattine del 25 e del 26 ottobre dalle ore 9.30, nella sala conferenze di Villa Doria d’Angri si susseguiranno le testimonianze di docenti, produttori, chef stellati, artisti, associazioni, musicisti, capitani d’impresa, nutrizionisti. Con gli studenti si porranno le fondamenta per la creazione di un “laboratorio sperimentale” sulla corretta educazione alimentare.

Ad introdurre i lavori il Rettore Alberto Carotenuto ed i professori dell’Ateneo che illustreranno agli studenti il nuovo corso di Laurea Magistrale in ‘Amministrazione, Finanza e Consulenza Aziendale – food, art and fashion’, un percorso destinato a rappresentare una grande novità nel settore della gestione economica di imprese enogastronomiche.

Il programma prevede un appuntamento di grande interesse dalle ore 18,30 del pomeriggio di venerdì quando, sulle terrazze che danno sul golfo, chef stellati e cuochi gourmet daranno vita ad un live cooking preparando ciascuno un proprio piatto.

Tanti i nomi di rilievo che parteciperanno all’evento, tra di essi Maurizio Marinella, Lino Scarallo, Alberto Zampino, Livia e Alfonso Iaccarino e, durante i live cooking diretti da Alfonso Crisci, parteciperanno tra gli altri gli chef stellati Giuseppe Aversa e Giuseppe Stanzione.

Saranno presenti i vertici nazionali di Slow Food e l’Onaf.

Il pomeriggio di venerdì un momento sarà dedicato anche alla presentazione di libri che si occupano di corretta e sana alimentazione: ‘Le mani giuste’ di Carlo Conte e ‘Le Officine della Salute’ di Nicola Giocondo.