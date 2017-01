"I Bastardi di Pizzofalcone", la serie Tv: al Mercadante proiezione pubblica della prima puntata

Lunedì 9 gennaio, dalle 20.30, al teatro Mercadante di Napoli ci sarà la proiezione pubblica della prima puntata della serie Tv "I Bastardi di Pizzofalcone" di Maurizio De Giovanni con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini diretto da Carlo Carlei.

In sala l'autore, i produttori e parte del cast della serie televisiva con il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l'Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele.

L'Assessorato alla Cultura e al Turismo con l'Ufficio Cinema del Comune di Napoli in collaborazione con Rai Fiction e la Clemart srl, hanno voluto fortemente questa sera per festeggiare con i cittadini e con le tante professionalità che ci hanno lavorato l'inizio di una serie TV che si preannuncia di sicuro successo. La risposta all'idea della serata di visione pubblica è stata entusiasta: finiti in pochi minuti i biglietti per parteciparvi messi on line sul sito del Comune di Napoli.

Nel cast Alessandro Gassmann nei panni di Giuseppe Lojacono, detto il cinese, Gennaro Silvestro nei panni di Francesco Romano, Tosca D'Aquino (vicesovraintendente Ottavia Calabrese), Gianfelice Imparato (Giorgio Pisanelli), Simona Tabasco (Alex Di Nardo), Antonio Folletto (l'agente scelto Marco Aragona), Carolina Crescentini (il magistrato Laura Piras). La fiction è una coproduzione Rai Fiction - Clemart srl., interamente girata a Napoli sul celebre omonimo testo di Maurizio De Giovanni in onda su Rai 1 a partire dal 9 gennaio per 6 puntate complessive.