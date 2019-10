HUB, True Connection: al via la nuova stagione invernale

Inaugurazione della stagione invernale 2019/2020, sabato 12 ottobre ore 23:30 a S. Antimo (Na)



Riparte la stagione dell’Hub, il club che quest’anno punterà tutto su un elemento innovativo: la “True Connection”, e che da questo sabato, 12 ottobre ore 23:30 impreziosirà le serate degli appassionati della night life.



Hub è lo spazio che mette in contatto le anime dei clubbers attraverso una “rete” di connessioni reali, basate su rapporti umani autentici ed interessanti, capaci di portare il pubblico verso l’intrattenimento puro e sano. Strumenti catalizzatori di queste connessioni saranno gli innumerevoli eventi che prenderanno vita all’interno di uno spazio che è reduce da una stagione ricca di successi.



“Le connessioni più forti sono quelle umane, quelle vere, dato che siamo nell'era della connessione continua” - sottolineano gli organizzatori che assicurano al pubblico una stagione ricca di eventi innovativi e volti alla “connessione reale”.

HUB, la vera connessione al servizio dell’intrattenimento.



Hub è uno spazio di interazione e interconnessione tra la dimensione digitale e quella reale: una vera e propria capsula ricca di “connessioni umane” e non virtuali.



Un luogo in cui le connessioni prendono vita e in cui tutti i sensi sono stimolati, un centro dove la musica diventa emozione, che prende energia dai numerosi mondi che la night life può creare. “La nostra idea - precisano gli organizzatori - è di esplorare come lo spazio fisico e le persone che lo attraversano, si influenzino a vicenda, in sintonia tra onirico e realtà.”

Un progetto ambizioso, ma assolutamente innovativo e da non perdere.

Che si tratti di una festa di compleanno, di un party personalizzato, di un evento privato o di altro ancora, il club rappresenta una location ideale sia per i partenopei che per i cittadini casertani, vista la propria collocazione geografica strategica e facile da raggiungere.



Un team di professionisti a completa disposizione dei suoi affezionati clienti.



#hub #trueconnection saranno gli hashtag ufficiali del club che anche quest’anno, grazie ad una connessione naturale, metterà in contatto il proprio pubblico attraverso una serie di eventi mai realizzati prima d’ora.



“Connettiti ad HUB e non vorrai più uscire dalla tua night life, tanto reale quanto unica!”- assicura la direzione di successo di questa nuova esaltante stagione.



PARTYLINES: la prima compagnia del divertimento al mondo



PARTYLINES, ovvero la prima compagnia al mondo del divertimento sarà il fiore all’occhiello degli eventi di questa nuova ed entusiasmante stagione.



Un capitano, hostess di terra e di volo, piloti di talento, steward e cabin crew saranno i protagonisti di un viaggio unico ed irripetibile.



Il sabato sera del club farà viaggiare il suo pubblico verso le mete più festose grazie ai migliori format del by-night. Ogni settimana le hostess del club accoglieranno i partyliners: il pubblico dello spazio, all’interno dell’Hub, l’areo della nighit life, pronto per il decollo.



Un volo che durerà tutta la notte.



HUB

Quando: sabato 12 ottobre, ore 23:30

Dove: via Appia, Sant'Antimo (Na)

Fb: https://www.facebook.com/hub.music.events/

IG: https://www.instagram.com/hubmusicevents/?hl=it