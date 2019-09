Hub 'Gusto': tutti gli appuntamenti enogastronomici di Malazè 2019

La storia dell’enogastronomia dei Campi Flegrei, terra della migliore tradizione culinaria del mondo classico, terra di Orata, di Lucullo ed infine regno dell’immaginario e dei piaceri del Satyricon, fanno di questo territorio un vero e proprio giacimento enogastronomico di eccellenza.

La sezione Gusto di Malazè è un breve viaggio a tavola che vede protagonisti molti giovani ristoratori e vignaioli che insieme ai molti che hanno fatto la storia a tavola di questo territorio porteranno il viaggiAttore del gusto ad immergersi in profumi e sapori che solo la nostra terra vulcanica riesce a dare.

PROGRAMMA

SABATO 14 SETTEMBRE

Pozzuoli – ore 18:00

ApeRioneTerra

Info e Prenotazione obbligatoria: Tel.08118273260

e-mail polyphemosenoteca@gmail.com

Polyphemos Enoformaggeria Flegrea, Pozzuoli Via G.Mazzini, n. 10

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Bacoli, La locanda del testardo, ore 20:00

Gerardo Amarante – Cultura popolare, musica e divertimento

Tel. 081.8687701 – 339.6931233

e-mail info@lalocandadeltestardo.it

La locanda del testardo, Bacoli (Baia), Via Lucullo, n°100

MARTEDÌ, 17 SETTEMBRE



Pozzuoli, Whitechillout, ore 20:00

Two meat in alto mare

Info e Prenotazione obbligatoria:Tel. 3286504313 – 3274421625 e-mail nicolascamardella@hotmail.it

Whitechillout, Pozzuoli Via G. Matteotti, n. 52

Pozzuoli, Abraxas – ore 21:00

Cena R-Evolution

Abraxas Osteria

Info e Prenotazione obbligatoria : Tel. 0818549347

e-mail info@abraxasosteria.it

Abraxas Osteria Pozzuoli Via Scalandrone, n. 15

MERCOLEDÌ, 18 SETTEMBRE



Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli – Ore 19:00

Notte Galeotta: Evasioni di Gusto

Evento non aperto al pubblico

Bacoli – Da Fefè ore 19:30

Identità flegree

Info e Prenotazione obbligatoria: Tel. 3299657837 – 0815233011

e-mail luigicola88@hotmail.it

Da Fefè, Bacoli – Miseno Via della Shoah , n°15

Monte di Procida – Esperia ore 20:00

Osti..Nati Flegrei: Percorso enogastronomico tra conche e monti flegrei.

Info e Prenotazione: Tel. 081 8683474 – 081 18464977

e-mail info@esperiaosteriaflegrea.it info@lafescina.it

Esperia – Osteria Flegrea, Monte di Procida, Via Panoramica. n°188

GIOVEDÌ, 19 SETTEMBRE

Bacoli – Borgo 50 ore 20:00

Il Territorio Flegreo e la sua Convivialità al Borgo

Info e Prenotazione obbligatoria: Tel. 0815231934 / 3205641009

e-mail borgo50prenotazioni@gmail.com

Borgo 50 Bacoli – Baia Via Castello, n°50

VENERDÌ, 20 SETTEMBRE



Pozzuoli Giardino dell’Orco, lago d’Averno – dalle 16:00 alle 18:00

Infusion per Te(a) – Laboratorio sull’arte della miscelazione del tè

Per info e Prenotazione obbligatoria Tel. 3474028866 (English) 3280036255 (Italiano) e-mail Isabellalin@msn.com

SABATO, 21 SETTEMBRE



Bagnoli – Città della Scienza – Ore 09:00

Le vie dei Vino Flegree con Malazè

Per info e prenotazione obbligatoria: Tel.3351525480 – 3382127542

email: biketournapoli@gmail.com

Percorso: www.strava.com/routes/20179800

Piazzale antistante l’ingresso oasi WWF Cratere degli Astroni – ore 9:30

Visita guidata con degustazione alle “Cantine Agnanum”

Per info e prenotazione obbligatoria: 339 1960382 – 338 5315272

Monte di Procida – Agriturismo Don Salvatoreore 10:00

Cratere Picnic Flegreo

Info e Prenotazione obbligatoria: Tel. 081 523 1452 – 329 965

e-mail luigicola88@hotmail.it

Agriturismo Don Salvatore, Monte di Procida Via Cappella, n°313

Napoli(Agnano), Via Sartania n° 48 – ore 10:30

Cantine Astroni: WineLab alla scoperta dei vini del cratere.

Ticket di parteciopazione: 20,00€ (max 30 partecipanti)

Info e prenotazione obbligatoria: Tel. 081 588 41 82 e-mail: info@cantineastroni.com

DOMENICA, 22 SETTEMBRE



Bacoli – Tenuta di Bacco – Ore 16:45

Dall’acqua al vino

La nostra cantina: Falanghina Tenuta di Bacco.

Ticket di partecipazione: 30,00 €

Info e prenotazione obbligatoria: Tel. 3286892886 As.ne Misenum – 3355372526 Vincenzo email: info@tenutadibacco.com



LUNEDÌ, 23 SETTEMBRE



Pozzuoli – Capo Horn ore 20:00

Il Viaggio di Capo Horn alla ricerca della tradizione e delle radici

Info e Prenotazioni: Tel. 081/3031028 dalle 17.30 – 3478451085 dalle 17:30

e-mail difalco.francesco@libero.it

Capo Horn Pozzuoli Via Campi Flegrei, n°16

Pozzuoli – Lab 2.0 – ore 20:30

Cena storica: Trova l’intruso…

Info e Prenotazione obbligatoria: Tel.3333577746 – 3477845281 –

e-mail sinergiecampane@gmail.com

Pozzuoli, Via Intorno al lago Lucrino n°3

Lago d’Averno – Masseria Sardo ore 20,30

Tra terra e acqua: La cucina della Masseria Sardo e I Piedirossi di mare

Ticket di Partecipazione: 45,00€ – soci Ais 40,00€

Info e Prenotazione obbligatoria: Tel. 08118581814 – e-mail masseriasardo@gmail.com

Masseria Sardo Pozzuoli Via Montenuovo Licola Patria, n. 101



MARTEDÌ, 24 SETTEMBRE



Bacoli – LABELON EXPERIENCE BEACH CLUB – Ore 19:00

SEMPLICEMENTE MALAZE’

Info e prenotazione: Tel: Mariolina 334 6538553

Martina 380 3146659

E mail: labottegadeisemplicipensieri@gmail.com

www.labottegadeisemplicipensieri.it

LABELON EXPERIENCE BEACH CLUB Bacoli – Via spiaggia romana n° 31