Esclusivo aperitivo in terrazza per l'apertura della stagione 2019 de La Palma di Capri

Sarà il 1° Giugno la data ufficiale di apertura della stagione estiva dell’ Hotel La Palma di Capri, che darà il via ad una nuova estate glamour, con un esclusivo aperitivo in terrazza.



Lo storico albergo, il più antico dell'isola, che dal 1822 ospita il jetset internazionale, gli artisti ed i personaggi illustri che amano il suo stile inconfondibile e la sua allure da “casa caprese”, ha organizzato per Sabato 1 Giugno un aperitivo di apertura nella famosa Terrazza del Relais La Palma, affacciata su Via Vittorio Emanuele e a pochi passi dalla Piazzetta e da Via Camerelle.

Ad accogliere gli ospiti, il General Manager della prestigiosa struttura Giovanni Monti con tutto il suo staff al completo. (Vittorio Lembo - capo ricevimento; Fabiola Vacca - ufficio prenotazioni; Giuseppe Greco - event manager; Adele Attaniese - barmaid; Ferdinando Casoria -maitre; Daniela Correnti - governante; Chiara Comparozzi - marketing & comunicazione; -



Ischitano di origine, ma con una forte esperienza maturata fuori dalla Campania in catene alberghiere, Giovanni Monti è alla guida de La Palma per la seconda stagione consecutiva, portando avanti tra l’altro un importante progetto di rinnovamento della proposta ristorativa del Relais La Palma, il ristorante dall'hotel aperto anche agli ospiti esterni e che occupa la spettacolare terrazza nel cuore della movida caprese.



Una nuova proposta diversificata tra il lunch ed il dinner, messa a punto dall’executive chef Marco Cuccaro, le cui origini campane hanno caratterizzato la forte territorialità dei piatti, senza però tralasciare l’aspetto innovativo e creativo di questo nuovo menù che, se pur tradizionale, risulta essere estremamente moderno ed in linea con il mood glamour dell’isola.



Con la serata su invito del primo Giugno si apre quindi il sapario su questo storico hotel e sulla sua allure internazionale, conosciuta ed apprezzata da clienti di ogni parte del Mond.

Lo stile tipicamente caprese, le maioliche colorate, gli affreschi con gli scorci più belli dell’isola, la sua posizione pivilegiata ed una grande attenzione ai servizi offerti e all’ospite, hanno reso l’Hotel La Palma da sempre uno degli hotel di riferimento di Capri, apprezzato da artisti ed esponenti del mondo culturale e politico che amano soffermarsi nel lounge bar in terrazza per un aperitivo o un cocktail serale.



Sponsor della serata: Az. Selecta, Az. Agricola Jolì, Carni Del Sorbo, Tartufi Cristiano Savini, Pasta Vicidomini, Goeldlin Giacche Chef, Torredora Di Paolo, WKA-Fine Spirit.

