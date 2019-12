Horror Tour nel cuore di Napoli

L’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario alla scoperta del lato più oscuro di Napoli, scrutando le tenebre con un esperto dell’occulto non vedrete né sogni né fantasie, solo racconti autentici.

Se volete visitare il centro antico di Napoli e conoscere tutti i principali misteri, storie raccapriccianti e terrificanti della Napoli antica, godendo appieno di ogni singola storia, questo è il tour adatto per voi.

Siamo riusciti a mettere insieme le storie più “Horror” di 4 dei nostri tour: NAPOLI ESOTERICA - STREGHE A NAPOLI - ANGELI E DEMONI - GHOST TOUR.

La paura è uno dei sentimenti più radicati nel profondo dell’animo umano, ma allo stesso tempo esercita un indiscusso fascino, fa provare la necessità del brivido in un viaggio tra la realtà e il mistero nel mezzo di uno scenario unico, in cui si attraversano i vicoli oscuri, un percorso spettrale di quelli che assomigliano ad un film dell’Horror. Si può rappresentare così e in modo tutt'altro che irreale, l’effetto che fa una passeggiata tra i palazzi e i ruderi di Templi antichi di quella che fu la Neapolis, cuore pulsante delle celebrazioni misteriche legate alle sette esoteriche, dove a vegliare sulle storie del passato sono il tempo e i misteri. Visiteremo 10 luoghi dell'occulto, in dimore sacre e palazzi antichi, rimarrete sorpresi dalla varietà di luoghi e personaggi e dall'atmosfera che cambia ad ogni racconto. Si arriva alla fine con qualche affascinante conoscenza dell’occulto in più.

“Scrutando nel profondo delle tenebre, rimasi lì a lungo, stupito, impaurito, sospettoso, sognando sogni che nessun mortale ha mai osato sognare prima”

(Edgar Allan Poe)



DATE :

DICEMBRE:

VENERDÌ 20 ore 21:00

GENNAIO 2020

VENERDÌ 3 ore 21:00

FEBBRAIO

VENERDÌ 7 ore 21:00

MARZO:

VENERDÌ 6 ore 21:00



ITINERARIO:

I. Il Demone e la guglia

II. Lo Spettro della Basilica

III. Il palazzo delle teste tagliate

IV. Il quadro del fantasma e il Principe Nero

V. I templi dei Demoni

VI. La chiesa dell’oltretomba

VII. O’ Munaciello anima dannata

VIII. Il Male in persona

IX. Le streghe e il Saba

X. La statua alchemica

XI. Brindisi e musica nella notte

Il tour dura 2.30 ore, con punto d'incontro:Piazza del Gesù Nuovo (vicino l’obelisco).

COSTI TOUR: -Intero € 15 -Ridotto € 10 (7 - 11 anni) -Ridotto studenti € 11 solo per universitari muniti di tessera (comunicare alla prenotazione)

Prenotazione ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/horror-tour

Comprende: •Visita guidata con esperto di occulto •Brindisi presso un locale nel centro antico.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito: Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 : 3511258465

Whatsapp: 3511258465 Sms: 3511258465 EMAIL: derebusneapolis@gmail.com Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/horror-tour