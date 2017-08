Holi Festival 2017: torna a Napoli la festa dedicata ai colori e all'amore

Holi Festival torna a Napoli e si svolgerà nell’area all’aperto della Mostra d’Oltremare, nei giorni di Domenica 17 e Domenica 24 Settembre a partire dalle ore 15.30. Sarà ospitato all’interno della edizione napoletana del Festival dell’Oriente che si svolgerà nei giorni 15-16-17 e 22-23-24 Settembre.

L’Holi Festival celebra sentimenti ed emozioni positive ed intense: l’amore, la vittoria del bene sul male, l’incontro con gli altri, la voglia di stare insieme, di giocare, di ridere, di dimenticare dolori ed amarezze, l’elevazione dello spirito al di sopra delle sofferenze, il perdono e l’armonia universale.

Incoraggia l’integrazione, la pace e l’armonia tra i popoli, con l’abbattimento di tutte le diversità sociali, etniche e culturali. Proprio in questo senso importanza fondamentale rivestono le polveri colorate: dipingersi di colore dalla testa ai piedi è un modo simbolico per rendersi tutti uguali ed annullare differenze e disuguaglianze, celebrando e valorizzando l’individuo non come singolo ma come membro di una comunità congiunta e gioiosa.

E’ una vera e propria festa dell’Amore, inteso nella sua accezione più ampia ed universale. Ed in quanto festa, non viene ovviamente trascurato il divertimento!

Danze, giochi, risate, canti ed entusiasmo sono la colonna portante di ogni cerimonia Holi, tanto in Oriente quanto in Occidente!

Durante l’Holi Festival si balla, si canta e ci si diverte in compagnia degli altri, lanciandosi le polveri colorate ed annullando qualunque differenza etnica o sociale: si crea un momento di gioia e comunione globale, tra amici e sconosciuti, tra giovani ed anziani, che ricorda il Carnevale per il suo forte legame con il colore nonché per il caloroso entusiasmo che lo anima.

L’Holi Festival celebra l’amore in tutte le sue sfaccettature, compresa quella più classica: gli innamorati infatti celebrano la propria unione in questa pioggia di polveri colorate, in una sorta di San Valentino dal sapore Orientale.

La regola fondamentale dell’Holi Festival è abbandonare ogni sentimento negativo: non c’è spazio per la paura di sporcarsi, per il timore nei confronti del prossimo, per la tristezza, per il rancore, per l’amarezza o per l’odio.

Holi è una vera e propria festa, che rimane nel cuore e nell’anima di chiunque vi partecipi.