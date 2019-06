Viaggio a Hogwarts: magico weekend a Napoli dedicato al mondo di Harry Potter

Il 13 e 14 Luglio, FEshion Eventi in collaborazione con I Muffins Spettacoli, presenta la prima edizione di “Viaggio ad Hogwarts”, un magico weekend dedicato al meraviglioso mondo magico di Harry e i suoi amici nel suggestivo Castello De Vita a Napoli.

Due giorni di magia con due percorsi tutti nuovi con lezioni, giochi, duelli, quidditch ed intrattenimenti, e due modi per viverli, con due emozionanti percorsi:

- Percorso G.U.F.O: un percorso interattivo della durata di 90 minuti.

- Percorso M.A.G.O: giornaliero (ritrovo ore 8.30 in stazione dove il caro Rubeus, custode delle Chiavi e dei Luoghi Segreti della scuola, vi condurrà nel centro storico per la cerimonia di smistamento, la divisione nelle quattro casate, i giochi, le lezioni, il pranzo e la cena in Sala Grande, la cerimonia dei diplomi

Il tema del weekend è la PIETRA FILOSOFALE

Attenzione, maghi e streghe: qualcuno sta cercando di rubare la Pietra Filosofale! Le uniche persone che possono impedirgli di arrivare fino alla Pietra siete voi, ma per farlo dovrete riuscire a superare tutte le prove che i vari professori hanno seminato lungo il cammino. Siete pronti? Allora oltrepassate la porta del corridoio del terzo piano, bacchette in mano e... in bocca al drago!

Le prenotazioni per il percorso GUFO si apriranno dal 03 giugno alle ore 18.00, mentre le prenotazioni per il percorso MAGO si apriranno dal 4 giugno

Per informazioni e prenotazione: http://www.feshioncoupon.it/evento/a-scuola-di-magia-napoli