Happy Thanks Giving, Festa del Ringraziamento alla Tenuta Melofioccolo

Alla Tenuta Melofioccolo si festeggia la famosa 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼



Una mattina all’insegna del gioco ripercorrendo il viaggio dei padri pellegrini che nel lontano 1620 lasciarono l’Inghilterra per raggiungere il nuovo continente. Dovremo superare ostacoli, affrontare pericoli mai visti ed imparare a coltivare le patate come fecero i nostri pellegrini.



Come ogni americano fa in questo giorno, prepareremo 𝗹’𝗮𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸𝘀𝗴𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 e scriveremo messaggi di ringraziamo… non mancherà un laboratorio creativo per portare a casa un ricordo di questa giornata!



Una mattina per Grandi e Piccini, per fermarci un attimo e ricordare l’importanza di un Grazie.



È richiesto travestimento. Per i maschietti un cappello e per le femminucce fazzoletto in testa.

𝗘𝘁𝗮̀ 𝟯-𝟴 𝗮𝗻𝗻𝗶

Costo 𝟭𝟱,𝟬𝟬€ a bimbo, fratellino 𝟭𝟬,𝟬𝟬€

Per 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝟯𝟱𝟭𝟭𝟰𝟰𝟳𝟳𝟳𝟯

𝟯𝟰𝟱𝟭𝟲𝟮𝟬𝟱𝟭𝟳 oppure 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮𝗺𝗲𝗹𝗼𝗳𝗶𝗼𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼.𝗰𝗼𝗺



Vi preghiamo di parcheggiare l’auto su via Manzoni per evitare di intralciare la viabilità di via del Marzano.