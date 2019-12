Happy New Christmas, proiezione gratuita in anteprima del documentario su Napoli

Per festeggiare insieme l’approssimarsi del Natale e del Nuovo Anno, il ristorante Tandem invita tutti martedì 17 dicembre alle 18:00, al cinema Plaza (Vomero-Vanvitelli), alla proiezione pubblica in anteprima mondiale del documentario “Happy New Christmas” dedicato alla città di Napoli.

Prima della proiezione sarà offerto un aperitivo, e dopo la visione seguirà un buffet a base di ragù e vodka.

L’ingresso è libero. Prenotazioni al numero 3896113225.

La proiezione avverrà alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dell’assessore Alessandra Clemente e del presidente onorario della Federazione delle Associazioni Antiraket e Antiusura Tano Grasso.

Sinossi:

Napoli di notte. La città si presenta nuda e lontana dagli stereotipi con cui solitamente è rappresentata. Viene offerto uno spaccato dell’atmosfera festosa durante la cena di Natale e dell’ultimo dell’anno, in una catena di ristoranti. Ma l’allegria della giovane Babbo Natale napoletana è il pretesto per mettere in evidenza il grande cuore della Città che accoglie avventori, passanti ed il personale dei locali in un abbraccio interculturale, nel pieno rispetto di ogni etnia e religione. La Napoli lunare, intimistica fa da sfondo alla domanda “qual è il senso della vita”. Si respira l’anima della Città che magicamente ed in contemporanea fa incontrare, con interazioni multilinguistiche, più popoli che si fondono in una sola energia desiderosa di pace.

E per chi rimane a Napoli, il Tandem resta aperto tutti i giorni delle feste col consueto menù alla carta: ragù, genovese, polpette, parmigiana, l’immancabile scarpetta ... soltanto per la sera del 24 dicembre e per il cenone del 31 saranno disponibili menù fissi per tutti coloro che vorranno festeggiare con il Natale e l’arrivo del 2020. Consigliata la prenotazione.

Le sedi del Tandem:

Via Paladino 51

(Piazzetta Nilo)

08119002468

Via Sedile di Porto 51

(Piazza Bovio)

08119245894

Calata Trinità Maggiore 12

(Piazza del Gesù)

08119133823

Via Bernini 74b

(Vomero, Piazza Vanvitelli)

08119172428

www.tandem.napoli.it