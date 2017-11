Happy Crown, la lettura di Laura Angiulli del Riccardo II di Shakespeare

Nel corso della stagione 2017-2018 la Galleria Toledo ritorna con il progetto Shakespeare; primo di una serie di allestimenti, lo spettacolo Happy Crown, produzione de Il Teatro Coop/Galleria Toledo per la regia di Laura Angiulli, è un adattamento dal dramma storico Riccardo II di William Shakespeare in cui si sviluppa il tema della destituzione di un sovrano.

L’attualità del tema riporta a una necessaria riflessione sulla ciclicità dei percorsi storici così come si propongono in un cadenzato riproporsi in ambito politico e sociale. In scena la compagnia stabile di Galleria Toledo con Luciano Dell'Aglio, Gennaro Maresca, Michele Danubio, Stefano Jotti, Paolo Aguzzi, Federica Aiello e Alessandra D'Elia, le luci di Cesare Accetta su impianto scenico di Rosario Squillace.