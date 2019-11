"Hans e Gret" in scena per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia

Per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia, al Teatro dei Piccoli della Mostra d'Oltremare di Napoli, I teatrini portano in scena "HANS E GRET" di Emma Dante

In una capanna vuota e desolata, con i muri scorticati e il pavimento fatto di terra e radici, vive una famiglia molto povera: il taglialegna, la matrigna, Hans e Gret. La catapecchia è ammobiliata soltanto da alcune sedioline sulle quali la famiglia dorme, mangia, si intristisce e si rianima di sogni. Per colpa della miseria, Hans e Gret vengono abbandonati nel bosco dove una vecchia "meggera" li fa prigionieri. Ma i due bambini coraggiosi riescono a uccidere la strega e a ritornare a casa, salvando il padre dalla morte.

Una favola tremenda sulla miseria, una riflessione spietata sulla sopravvivenza a scapito dei più deboli. Ma Hans e Gret non si arrendono, con allegria superano gli ostacoli e con la fantasia riempiono i piatti per nutrirsi quotidianamente e riuscire ad andare avanti.

Una favola di Emma Dante, autrice e regista palermitana tra i migliori talenti della scena contemporanea, che esplora il tema della famiglia e dell’emarginazione attraverso una poetica di tensione e follia, nella quale non manca una punta di umorismo.

INFO, GIORNI E ORARI

domenica 17 novembre 2019, ore 11

lunedì 18 novembre, ore 10

martedì 19 novembre, ore 10

dai 5 anni

Biglietti sabato e festivi: € 8,00 - CARD LIBERI TUTTI a 5 ingressi (€ 35) o a 10 ingressi (€ 60) a scelta tra tutti i titoli

Biglietti per recite scolastiche € 7,00

info e prenotazioni: I Teatrini: 081 0330619 (feriali 9.30/15.30)

whatsapp 3271740100