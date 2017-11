Handmade Xmas 2017: decorazioni, dolci e regali di Natale fatti a mano

"Gioielli, ceramiche, dolci, accessori moda, decorazioni natalizie, bellezza, salute e benessere, prodotti equo, accessori per bambini tutto rigorosamente fatto a mano e con amore".



Questo ed altro ancora troverete a TorredelGreco in occasione della SECONDA EDIZIONE di Handmade Xmas.



Tre giorni di esposizione e vendita presso la Sala Raffaello dell' Hotel Marad con incontri e laboratori artigianali.



1 Dicembre 2017 dalle ore 16 alle ore 21

2 e 3 Dicembre 2017 NO STOP dalle ore 10 alle ore 21



INGRESSO LIBERO con parcheggio interno