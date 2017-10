Dolcetto o Scherzetto?: Halloween Tour dedicato ai più piccoli

Anche i bambini avranno il loro Halloween Tour a Napoli: mercoledì 1 Novembre 2017 è in programma l’halloween tour "Dolcetto o scherzetto?" Un tour nei vicoli del centro storico di Napoli guidati da un’insolita streghetta alla ricerca di storie e aneddoti sugli spiritelli partenopei e sulle leggende collegate alla festa di Halloween.

Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi con un aspetto orripilante per meglio spaventare passanti e, perché no, gli stessi spiriti! E prima della partenze le insolite saranno a disposizione dei partecipanti per peggiorare il loro aspetto.

La passeggiata, della durata di circa 2 ore, seguirà come filo conduttore i fantasmi napoletani ma soprattutto verrà spiegato il significato della festa di Halloween e il rapporto con i morti tra i paesi anglosassoni e Napoli.

Per un Halloween che si rispetti, ci sarà anche la famosa caccia ai dolcetti: i bambini verranno accompagnati presso alcuni negozianti per il famoso Dolcetto o Scherzetto?!

Per prendere parte al tour di halloween riservato ai bambini, con partenza ore 10:30, è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata telefonicamente allo 081 1925 6964, tramite l’app mobile Insolitaguida Napoli oppure tramite il sito web www.insolitaguida.it