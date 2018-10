Halloween Tour, speciale visita guidata nei luoghi più misteriosi ed oscuri del centro antico

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per la serata di Halloween una speciale edizione del tour nel cuore di Napoli, nei luoghi più misteriosi ed oscuri del centro antico.

Il tour è in programma per il giorno:

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

INIZIO TOUR ORE 19,00



Descrizione Tour:

Sapete che Napoli è la città che vanta il maggior numero di fenomeni paranormali rispetto alle altre città d’Italia?

Se è vero che gli edifici registrano gli eventi accaduti tra le loro mura, e che queste mura sono cariche dell'energia e delle emozioni di coloro che vi hanno vissuto, allora questa zona di duemila anni ha migliaia di manifestazioni ultraterrene da raccontare.

Durante il tour vi guideremo nelle zone più misteriose del centro antico per parlarvi di edifici infestati, di poltergeist, di streghe bruciate al rogo, di decapitazioni e impiccagioni, ci inoltreremo in un passato macabro che testimonia una storia brutale e cruenta.

Il giro però non tratta solamente di eventi macabri e soprannaturali ma concluderemo in un prestigioso locale del centro antico per festeggiare l’Halloween. Un locale che sorge sui resti dell’antico tempio della dea Vesta, serba in sé tracce del passaggio degli argonauti ed ancora, capitelli e mura vive di una basilica paleocristiana. Nella suggestione di queste mura brinderemo alla notte delle streghe.

Non perdete l'occasione di vivere una serata diversa, un mix di paura e risate adatto a tutti durante un tour nella zona più antica di Napoli.

Itinerario:



I. La Notte di Halloween

II. La strega che ruba l’anima

III. Il Saba

IV. Gli spiriti inquieti del corpo di Napoli

V.Il palazzo delle teste fantasma

VI.Io spettro di Maria D’Avalos

VII.Il grande Jettatore

VIII.Sancha lo spirito che da la morte

IX.Il Palazzo del Diavolo

X.Musica horror e Brindisi nella notte di Halloween



Durata tour: 2.30 ore.

Punto d'incontro:

Al centro del Piazzale antistante il Duomo

Costi Tour:

Intero € 15

Ridotto € 10 (9 - 17 anni)

Gratis (1-8anni)

comprensivo di :

- visita guidata

- 1 drink (alcolico o analcolico) festa Halloween.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare dalle ore 09.00 alle ore 19,00 :3482407653

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

