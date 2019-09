Halloween Tour: itinerario da brividi a Napoli nella notte più paurosa dell'anno

Dolcetto o scherzetto? Ecco la ricetta di un Halloween terrificante e perfetto!

Tour nella magica notte di Halloween, govedì 31 ottobre e sabato 2 novembre.

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per la notte di Ognissanti una speciale edizione in un itinerario da brivido nel centro antico di Napoli, per scoprire la Storia “oscura” dell’Halloween, dalla nascita degli antichi culti celtici ad oggi. Un percorso “speciale” per tutti, che potranno indossare qualsiasi tipo di maschera se lo vorranno, in una Napoli magica e tenebrosa, in un tour dedicato alle leggende sanguinolente del passato, nei vicoli del centro antico. Non è certo un tour comune; la guida non descrive semplicemente i luoghi del percorso, ma racconta storie terrificanti, paurose e drammatiche della storia di Napoli attraverso "presenze e apparizioni" speciali. Se sei un amante dell'horror, questa è la notte che fa per te.

Il tour ti porterà nei luoghi più strani e celebri del centro antico nella cosiddetta zona dei Decumani. Ascolterai i racconti di alcune delle vicende più oscure di Napoli; Tieniti pronto perchè misteriose e sinistre presenze forse si paleseranno....

Chiuderemo il tour nel cuore del centro antico, dove ci fermeremo in un locale dall’atmosfera magica, per un brindisi stregato da godersi in compagnia!



Itinerario:

I. La Notte di Halloween

II. Un macabro banchetto

III. La maledizione di Port’Alba

IV. Il Fantasma delle bare

V. Il palazzo infestato

VI. La magia nera

VII. Il Diavolo in persona

VIII. Maimūn il Mostro

IX. La Strega Alamanna

X. Il convento sconsacrato

XI. Musica e Brindisi nella notte di Halloween



GIOVEDÌ 31 OTTOBRE E SABATO 2 NOVEMBRE

APPUNTAMENTO ORE:20:45

INIZIO TOUR ORE:21:00

Durata del tour: 2.00 ore

Luogo d’incontro:

Piazza Dante, Napoli

(Vicino monumento di Dante).



COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 11 (7 - 13 anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 13 (con libretto universitario e comunicarlo alla prenotazione)

Il ticket comprende:

* Visita guidata con guida esperta di occulto.

* 1 drink (alcolico o analcolico)festa Halloween.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/copia-di-napoli-esoterica

