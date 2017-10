Halloween al The Space Cinema: Maratona “Saw”, il ritorno di “Shining” di Kubrick e “Halloween” di Carpenter

La notte di Halloween è sempre più vicina: quest’anno The Space Cinema celebra la notte più spaventosa dell’anno con un’intera settimana da brividi, ricca di proiezioni e appuntamenti speciali.

Si parte lunedì 30 ottobre, quando in tutte le sale The Space avrà luogo la Maratona Saw, evento dedicato al serial killer noto come Jigsaw e alle sue trappole mortali. La rassegna inizierà alle 20.00 con “Saw – L’Enigmista”, il film che nel 2004 ha dato inizio alla serie, per poi proseguire con l’anteprima nazionale di “Saw: Legacy”, ottavo e ultimo capitolo della saga di John Kramer.

Martedì 31 ottobre tornerà sul grande schermo, nella sua versione da 119 minuti, uno dei film horror più famosi e inquietanti di sempre, “Shining”, diretto dal maestro Stanley Kubrick e interpretato da Jack Nicholson. La pellicola torna sul grande schermo a 40 anni dalla pubblicazione dell’omonimo best seller con cui Stephen King terrorizzò i lettori di tutto il mondo, e sarà preceduta dalla proiezione dell’inedito cortometraggio intitolato “Work and play”. Il capolavoro di Kubrick sarà proiettato nuovamente giovedì 2 novembre.

Ma, come in tutti gli horror che si rispettino, non è finita qui. Jack Torrance non sarà l’unico a mietere vittime ad Halloween: ad accompagnarlo ci sarà infatti un ospite d’eccezione, lo psicopatico e letale Michael Myers. Oltre a Shining, infatti, la notte del 31 ottobre sarà proiettata la versione originale di “Halloween – La notte delle streghe”, l’horror cult del 1978 firmato da John Carpenter e interpretato da Jamie Lee Curtis. La proiezione in V.O. di “Halloween” tornerà in sala sabato 4 novembre.