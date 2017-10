Halloween Party allo Zero discopub di Pozzuoli

Martedi 31 Ottobre 2017

Zero Pozzuoli

——–

Formula Mangia e Bevi 13€

Programma: HALLOWEEN PARTY, DAPHME SHOW, KARAOKE e Disco

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA: ZERO DISCOPUB presso il complesso Havana Club di Pozzuoli. Nuovissima Sala Discopub ZERO. Nella notte più spaventosa dell’anno super serata con Animazione, HALLOWEEN PARTY (Maschera consigliata ma non obbligatoria), MAKE UP ARTIST, DAPHNE SHOW, KARAOKE e Disco tutta la notte!

——–

FORMULA INGRESSO: Solo per i più veloci possibilità di prenotazioni tavoli per la cena. Formula Mangia e Bevi 13€.

——–

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 – 3664618347 – 3278580922

——–

DOVE SIAMO: ZERO – Pozzuoli, Via Campana. Uscita della Tangenziale di Via Campana. Subito dopo l’uscita della Tangenziale a sinistra.