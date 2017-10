Halloween Party al White Angel discopub di Nola martedì 31 ottobre 2017

Martedì 31 Ottobre 2017

White Angel Nola

——–

Formula Mangia+Mangia+Bevi 15€

Programma: HALLOWEEN e VODKA PARTY, KARAOKE, MARY BOCCIA e Disco

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA:

Tutto Pronto Per Un’altra Notte Magica Nella Hall Piu’ Esclusiva Della Movida Partenopea, WHITE ANGEL – Exclusive Hall Presenta HALLOWEEN PARTY Festa in maschera (consigliata ma non obbligatoria), VODKA PARTY (Cicchetti illimitati GRATIS tutta la notte) e Disco tutta la notte con SIMONA SORRENTINO e MARY BOCCIA.

In preserata revival, cena. A seguire Serata Disco con i Djs resident. Il WHITE ANGEL realizza un ottimo connubio tra il buon cibo e la buona musica. Il tutto servito e accompagnato dalle nostre selezioni musicali: Live Music, Disco, Caraibico, serate a tema ed eventi VIP.

——–

FORMULA INGRESSO: Solo per i più veloci possibilità di prenotazioni tavoli per la cena. Formula Mangia+Mangia+Bevi 15€ con Antipasto, Pizza o Panino e Bibita Oppure 18€ con Antipasto + Secondo di carne con Contorno e Bibita

——–

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 -3492297189 – 3334923600

——–

DOVE SIAMO: WHITE ANGEL – Nola via FEUDO 191