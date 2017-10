Halloween Party alla Taverna 69 Discopub di Casoria

Martedi 31 Ottobre 2017

TAVERNA 69 Napoli

————-

Formula Mangia e Bevi 15€

Programma: HALLOWEEN PARTY, BRASIL SHOW e Disco

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA:Il PARTY di HALLOWEEN piu’ divertente dell’hinterland napoletano è solo alla Taverna piu’ bella di sempre la TAVERNA 69 di Casoria.

Martedi 31 Ottobre 2017 venite tutti alla Taverna 69, serata con HALLOWEEN PARTY (maschera consigliata ma non obbligatoria) lo spettacolo Brasiliano dal vivo ed a seguire Animazione e Disco

Animazione BY : Pippo Show

Dopo lo spettacolo si balla sui tavoli con la musica di DJ SPAGHETTO!!

Cosa aspetti? prenota il tuo tavolo

——–

FORMULA INGRESSO: Cena 15€: pizza o panino e FREE DRINK Analcolico. Prenotazione tavoli per i più veloci.

——–

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 – 3664618347 – 3278580922

——–

DOVE SIAMO: 69 TAVERNA – Napoli, via nazionale delle Puglie 364, (165 con navigatore).

Uscita Tangenziale Casoria, Proseguire verso Circumvalazione esterna direzione Napoli.

Oppure:Uscita tangenziale Corso Malta, Direzione Poggioreale via Stradera