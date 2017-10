Lunedì 30 ottobre, alle ore 17.00: Halloween@Madre4Kids Il Gioco dell’Arte Contemporanea in maschera.

Una speciale visita-gioco per adulti e bambini dai 6 ai 12 anni a tema Halloween per scoprire la collezione site-specific del museo in un percorso “spaventosamente” divertente;

Prenotazione consigliata al numero 081.19737254

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti