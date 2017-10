"Aprite quella porta"... Halloween a Volla

Il 31 ottobre il Grande Locale Leisure YOUNGO Le Ginestre inaugura le sue nuove aree con una festa da brividi aperta a tutti



Quest'anno a Volla Halloween porta una sorpresa... da brividi! Il 28, 29 e 31 ottobre dalle 16 il Grande Locale Leisure YOUNGO Le Ginestre (Viale Michelangelo - 80040 Volla), inaugura le sue nuove, divertentissime aree con una festa imperdibile.



Il soffice e colorato playground Yu Kids per i più piccoli, autentiche sale dei sogni a tema viaggio per compleanni che non si dimenticano, entusiasmanti e nuovissime attrazioni – che spaziano dall’astronave Galaxy al gioco Ecogame che insegna a fare la raccolta differenziata - per bambini di tutte le età: il divertimento formato famiglia, che da qualche mese ha preso casa a Volla, allarga i suoi orizzonti.



La dimensione per bambini e famiglie che mette insieme i capisaldi della pedagogia e le ultime tendenze di gioco, creando un luogo dove piccoli e grandi possano vivere un’esperienza indimenticabile, il 28, 29 e 31 ottobre dalle 16 presenta a tutti i nuovi spazi con con una festa a tema che coinvolge l’intero centro commerciale. Sfilata degli orrori, concerto dei “mostruosi” talenti del festival InCanto (il 31 pomeriggio), sculture di palloncini nelle fogge più paurose, un laboratorio di creazioni stregate, il pericoloso bivio “dolcetto o scherzetto”, delizie avvelenate, gelatine stregate e vermi gommosi per un buffet horror insuperabile, un vero e proprio salone di bruttezza per aspiranti mostri, un’invasione di zombie, streghe e creature orrorifiche di ogni sorta: questo pomeriggio di Halloween sarà memorabile.

Ingresso libero per tutti.

Gallery