Halloween in Fattoria alla Tenuta Melofioccolo

Halloween in fattoria! Appuntamento domenica 27 ottobre ore 10:00 alla Tenuta Melofioccolo di Napoli.

Inizieremo la mattinata con una lettura itinerante che ci renderà protagonisti della storia.

Prepareremo insieme una zuppa stregata per i nostri animali, quindi mamme vi vogliamo armate di pelapatate…

Non è finita qui… con gli scarti creeremo il nostro terrificante laboratorio!



Età dai 3 ai 6 anni.

Costo 15 euro ogni bimbo, fratellini 10 euro.



Il travestimento è d’obbligo

Anche i genitori con un tocco di halloween

Per info e prenotazioni 3511447773 o 3451620517 oppure info@tenutamelofioccolo.com



Lo staff consiglia di parcheggiare l’auto su via Manzoni per evitare di intralciare la viabilità di via del Marzano