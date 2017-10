Halloween con delitto "Janare e fantasmi"

HALLOWEEN CON CENA CON DELITTO

JANARE E FANTAMI

Martedì 31 Ottobre 2017

Vic' Street

via Giuseppe Martucci 44

info 081662423



Secondo le più antiche leggende, le streghe beneventane si riunivano sotto un immenso noce lungo le sponde del fiume Sabato; invocate da una cantilena, che recitava "'nguent' 'nguent', mannam' a lu noc' e' Benivient', sott' a l'acqua e sott' o vient', sott' a ogn' mal'tiemp", ....



Quest' quest'anno per la Notte di Halloween al Vic'Street

Organizza un doppio Spettacolo!



Partecipa a una serata unica...

Halloween con Delitto !

"In reparto Psichiatria"

Non è un semplice racconto

non è solo uno spettacolo

il vero protagonista sei Tu!

Forma la tua squadra prenota il tuo tavolo e ricorda di lasciare il tuo numero di cellulare... perché riceverai il 1° indizio la notte del 31 ....

Quando spiriti vagano nel buio ... segui le indicazioni ... su via Martucci... sfida la logica .... poco distante dalla Taverna Napoletana vi e il "Nuovo ristorante Giapponese" chiedi il tuo biscotto delle fortuna ne avrai bisogno per la serata....

Poi lasciati accogliere dal dottore paziente ed entra nel luogo dello spettacolo

Per questa occasione Vic'Street si trasformerà in un reparto psichiatrico in un bordline tra pazzia e divertimento....

In questa notte di magia e superstizioni tutto si fonde bene male gioco e suspance... tra pazienti folli e infermieri al limite della pazzia prova a capire chi dice la verità tutti mentono ognuno dice il vero ....tutti si chiedono che fine ha fatto il Dottor Massimo Martinelli ?

L'uomo da prima scomparso viene ritrovato morto immerso in una pozza di sangue.

Il Dott. Martinelli era poco amato sia dai pazienti che dai collaboratori spesso esperimentava nuove teorie sui pazienti e costringeva i colleghi a turni massacranti ... un caso nello specifico curo il vecchio professore la piccola Elisabeth morta 1 anno prima in circostanze misteriose proprio la notte di Halloween.... qualcuno parla di vendetta dello spirito irrequieto ....che vaga per le stanze dell'ospedale molti giurano di averla vista ....ma ricorda che si tratta pur di persone poco ragionevoli....

Tocca a Te svelare il Mistero che si nasconde nel reparto psichiatria.... anche perché e l'unico modo per uscire ...



*Interpreta il migliore detective

*Ricevi l'attestato di investigatore

*Sarai scelto tra i migliori detective delle nostre cene con delitto per partecipare come protagonista al delitto di Carnevale 2018!!

*Vinci il gioco Cruedo per allenarti con i tuoi amici



A seguire

SI BALLA SUI TAVOLI STILE TAVERNA!!!!

PERCHÉ VIC STREET E IL TEMPIO DEL DIVERTIMENTOOOO!!

INFO 081662423

CELL.3387981020



LASCIATEVI TRASPORTARE IN UNA NOTTE DA BRIVIDO DOVE TUTTO E POSSIBILE .... UN ANTICO GIOCO IN GRADO DI RIEVOCARE I MORTI METTERÀ' IN CONTATTO DUE MONDI ...DURANTE IL GIOCO QUALCUNO MORIRA' ... TUTTO FAREBBE PENSARE ALLA VENDETTA DI UNO SPIRITO IRREQUIETO MA SE SI TRATTASSE DI UN 'ASSASSINO CHE VUOLE MASCHERARE IL SUO DELITTO? A VOI LE INDAGINI ...

