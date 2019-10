Halloween Book Party al MAV

Al MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano arriva il Book Party più Mostruoso dell'anno.

Venerdì 1 novembre, dalle ore 11.00, speciale appuntamento con le letture mostruose e il tradizionale intaglio della zucca. Inoltre, i piccoli partecipanti potranno inventare personaggi mostruosi per poi creare paurose Ombre Cinesi.

I bambini, che dovranno presentarsi in costume, potranno essere accompagnati dai genitori per vivere insieme una festa da brividi.

L'evento è organizzato in collaborazione con "Il mattoncino".

INFO:

Destinatari: famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni

Durata: 1 ora e 30 min

Costo: 15 euro a bambino

Trick or treat? ogni bambino porterà a casa la sua zucca e lo scenario per giocare con le ombre cinesi.

Prenotazione obbligatoria

prenotazioni@museomav.it / 081 777 6843 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00)